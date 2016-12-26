"Режим тишины" в зоне АТО: за минувшие сутки боевики 33 раза открывали огонь

26.12.2016, 09:17

Российско-оккупационные войска продолжают откровенно нарушать Минские соглашения. Всего за минувшие сутки зафиксировано 33 обстрела. Такую информацию сообщил сегодня утром спикер пресс-центра штаба Антитеррористической операции полковник Леонид Матюхин.

На Мариупольском направлении вчера из 122-миллиметровой артиллерии они обстреляли Лебединское. Из 82-миллиметровых минометов - Широкино, Талаковку и Водяное. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Старогнатовку, Широкино и Павлополь. По Новотроицкому огонь вел снайпер.

На Донецком направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов, вооружения БМП и гранатометов боевики обстреляли Луганское, Артемово, Новгородское и Верхнеторецкое. Зайцево было обстреляно из стрелкового оружия.

На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по Станице Луганской и Новозвановке.

Инф. Информационно-аналитического центра СНБО Украины.