ИС: В район Светлодарской дуги российско-террористические войска укрепляют свои позиции живой силой и техникой

26.12.2016, 09:38

По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", нынешнее объявленное "перемирие" постигла та же участь, что и все предыдущие подобные "перемирия" за годы войны на Донбассе - российско-террористические войска продолжают обстрелы позиций сил АТО и гражданских объектов, не смотря на достигнутые "договоренности".

Продолжает оставаться напряжённой ситуация на Светлодарской дуге.

Фиксировалось использование российско-террористическими войсками артиллерии - огонь из 122-мм артиллерии юго-восточнее Луганского (разрывы в полях), активно на передовой - стрелковое вооружение, гранатомёты, несколько огневых налётов с использованием 82-мм и 120-мм миномётов по переднему краю. С замаскированных позиций на переднем крае в районе северо-восточнее Калиновки оккупанты использовали БМП-2 (огонь из штатного вооружения).

В районе Зайцево - Майорск со стороны оккупантов - пулемёты, гранатомёты, также использовались 82-мм миномёты.

Продолжает оставаться напряженной ситуация и на приморском направлении. После неудачной попытки атаковать передовые позиции сил АТО в районе восточнее Водяного, оккупанты, активно используя 82-мм автоматические миномёты типа 2Б9 "Василёк", обстреливали позиции украинских войск на участке от дороги Мариуполь - Тельманово до посёлка Широкино. Отмечалось 3 огневых группы противника (по 2-3 миномета в каждой), которые, периодически меняя огневые позиции, наносили короткие, но интенсивные огневые удары по передовым позициям сил АТО. С высот в районе Саханки оккупанты также вели огонь из БМП-2.

Кроме того, оккупанты активно использовали станковые гранатомёты типа АГС-17 и СПГ-9\9М для обстрелов позиций сил АТО в районе посёлка Пищевик, со стороны Новой Ласпы вели огонь по позициям украинских войск восточнее Старогнатовки, "традиционно" - по промзоне в районе Авдеевки.

В районе Верхнеторецкого оккупанты сосредоточили несколько мобильных миномётных групп и активно ведут огонь по позициям украинских войск со стороны Красного Партизана и Васильевки (в основном по позициям на восточной и южной окраине поселка Верхнеторецкий и юго-восточнее Новгородского). Кроме 82-мм, противник на данном участке периодически использует и 120-мм миномёты.

В районе Светлодарской дуги противник подтянул на Молочный и Калиновку усиление своим передовым подразделениям из составы резервной группы, ранее развернутой за дорогой Е-50 на участке Углегорск - Булавино (группа ИС сообщала о ее переброске в данный район). К передовой переброшено до мотострелковой роты в разреженных боевых порядках, 4 ед. БМП-2, 2 ед. МТ-ЛБ. Всего выдвинулось вперёд 65-70 боевиков, разбитых на группы по 10-15 чел., с собой имеют крупнокалиберные пулемёты и несколько станковых гранатомётов (5-6 ед.).

В районе Горловки командование "3-й омсбр" российско-террористических войск продолжает усиливать свою тактическую группу, оперирующую на юго-западном направлении от Горловки. По дороге за Трикотажкой в сторону Широкой Балки переброшено 4 грузовика с живой силой, 3 единицы 120-мм миномётов и до 10 ББМ (БМП и МТ-ЛБ).

В "ЛНР" в районе Алчевск-Перевальск боевики вновь осуществляют активные поиски "ДРГ из сотрудников МВД Украины", якобы активизировавшуюся в преддверии новогодних праздников. По "данным МГБ ЛНР", "украинские диверсанты" готовят масштабные теракты в Алчевске и Перевальске с минированием подъездов жилых домов, учреждений, магазинов, развлекательных заведений. На поимку диверсантов брошены значительные силы местных структурных подразделений "МГБ" и "военной комендатуры". Широкое распространение террористами информации о данной "спецоперации" среди местных жителей заставляет прогнозировать возможные провокации со стороны "МГБ ЛНР" с жертвами среди мирного населения, для последующего обвинения "украинских диверсантов".

В "администрации главы ДНР" рассматривается вопрос о якобы имеющей место тайной работе предприятия "Снежнянский машиностроительный завод" (г. Снежное Донецкой обл., ул. Терешковой 3) в интересах Вооруженных сил Украины по изготовлению деталей к двигателям и др. продукции. Завод специализируется на изготовлении запчастей к шахтному и котельному оборудованию, сельхозтехники (мотоблоки, мотокультиваторы и пр.), воздухонагревателей. Представители предприятия отрицают какое-либо сотрудничество с силовыми структурами Украины и в неофициальных беседах предполагают, что таким образом создается предлог для ликвидации предприятия (вывоза в РФ или распила на металлолом).

Одновременно в "ДНР" и "ЛНР" (главным образом в оккупированных Донецке и Луганске) сотрудники местных "МГБ" весьма активно распространяют слухи о неких договоренностях В. Путина с Д. Трампом относительно снятия санкций с России с февраля-марта 2017 г и полного прекращения "военной помощи США" Украине, после чего, якобы, Вооруженные силы Украины не смогут продолжать боевые действия на Донбассе. В "ДНР" также отданы указания руководителям подконтрольным СМИ подготовить "ряд аналитических материалов" на данную тему.

Сразу в нескольких городах "ДНР" в ряде магазинов (прежде всего в сети "Первый республиканский супермаркет") в преддверии новогодних праздников появились крупные партии алкогольных напитков (водка, ликёры, шампанское, несколько сортов вина), изготовленных на неоккупированной территории Украины. Среди покупателей появление данных товаров вызвало ажиотаж. Каналы поступления данной продукции неизвестны. "Первый республиканский супермаркет" - это "отжатая" в оккупированных районах Донецкой обл. торговая сеть АТБ, которую возглавил Ставрос Багателия (09.06.1983 г. р., боевик "ДНР", главарь абхазского бандформирования "Пятнашка"). Об этом сообщает "Информационное Сопротивление".