Столица Сирии из-за боев осталась без питьевой воды

26.12.2016, 11:01

Население столицы Сирии Дамаска уже три дня страдает от экстремальной нехватки воды. Только 24 декабря власти заполнили резервуары в двух кварталах города, однако 25 декабря они были уже пустыми.

Власти Дамаска отключили подачу воды 23 декабря. Они объяснили это тем, что "террористические группировки" отравили источники воды и хранилища дизельным топливом и другими веществами. Под контролем отрядов вооруженной оппозиции оказался, в частности, важный источник воды в долине Вади-Барада близ границы с Ливаном.

По сообщениям государственных СМИ, сирийская армия и союзные ей формирования еще с 23 декабря ведут наступление на боевиков, захвативших долину с источником. По сообщению оппозиционной группировки "Сирийский наблюдательный совет по правам человека" (SOHR), долина подвергается бомбардировкам.

Дамаск располагает и другими водохранилищами, однако лишь периодически подает воду в отдельные районы. По сообщению арабской телекомпании "Аль-Джазира", Международный комитет Красного Креста пытается улучшить водоснабжение с помощью насосов. В Дамаске, по оценкам, проживает 1,5 млн. человек, еще 3,5 млн. человек живут в его пригородах. Об этом сообщает Deutsche Welle.