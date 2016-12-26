"Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение на полицейских в Дагестане

26.12.2016, 11:51

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на полицейских на трассе Махачкала - Каспийск в Дагестане, об этом сообщает организация SITE Intelligence Group, которая занимается мониторингом экстремистских сайтов.

В результате вооруженного нападения на трассе, которое произошло в ночь на 25 декабря, скончались двое полицейских: один на месте, а второй - в больнице от полученных травм.

При этом в сообщении SITE указывается, что боевики ИГ взяли на себя ответственность за убийство как минимум четырех полицейских в двух атаках. Одно из нападений произошло в городе Кизилюрт, однако о погибших и пострадавших официально не сообщалось. Инцидент произошел также в ночь на 25 декабря. Неизвестные обстреляли стационарный пост полиции.

В начале прошлой недели террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в столице Чечни. Боевики совершили атаки в ночь на 18 декабря. Как сообщил глава региона Рамзан Кадыров, во время перестрелки были убиты четверо нападавших, еще двое получили ранения. При этом жертв и пострадавших среди полиции и мирного населения, по словам Кадырова, нет. Об этом сообщает телеканал "Дождь".