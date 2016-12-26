Украинская разведка обнародовала данные потерь боевиков на Светлодарской дуге за прошедшую неделю

26.12.2016, 11:56

За прошедшую неделю, в результате попыток противника занять новые позиции на Светлодарской дуге и нарушений во время транспортировки оружия и боеприпасов, неудовлетворительных условий службы и медобеспечения увеличилось число убитых и травмированных пророссийских боевиков. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Facebook.

"В период 19-25 декабря 2016 года потери противника составили: 18 военнослужащих убитыми и 38 ранеными. Из них в составе девятого отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС РФ трое военных убиты и пять ранены. В составе второй отдельной мотострелковой бригады (Луганск) 2 АК ВС РФ ранен один военнослужащий. В составе седьмой отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК 15 военнослужащих убиты и 32 ранены", говорится в сообщении ГУР.

По данным разведки, в гражданских больницах Луганска введен режим ограничения доступа посетителей в связи с сокрытием размещения большого количества раненых боевиков российских оккупационных войск.

"Морг главной городской больницы заполнен убитыми российскими военнослужащими. В медицинских учреждениях на временно оккупированных территориях Луганской области проводится выписка больных гражданских лиц для освобождения мест для раненых военных", - отметили в ГУР.

После введения режима прекращения огня в Донбассе среди боевиков увеличилось число случаев пьянства, употребления наркотиков и саботажа. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.