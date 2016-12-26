В 2016 году на Донбассе погибли 211 военнослужащих ВСУ

26.12.2016, 12:27

Боевые потери украинской армии в 2016 году составили 211 бойцов. Об этом говорится в ответе Управления по связям с общественностью ВСУ на запрос ВВС Украина.

"Количество потерь в 2016 году: боевых - 211, небоевых - 256", - отмечается в сообщении.

В управлении также рассказали о потерях техники: "В течение 2016 года в результате боевых повреждений потери вооружения и военной техники в Вооруженных силах Украины составляют более 100 единиц".

За год контракты на службу в украинской армии подписали около 7,5 тысяч человек.

Также украинская армия получила 1 тыс. единиц нового (модернизированного) вооружения и военной техники и еще около 700 единиц были отремонтированы и возвращены Вооруженным силам.Общие потери

6 декабря начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко сообщил, что с начала конфликта на Донбассе погибли 3064 представителей всех силовых структур, из них 2636 - военнослужащие. Из этого количества боевые потери - 2148 человек.

Среди причин небоевых потерь: заболевания, ДТП, отравления (в том числе алкоголем), несчастные случаи, самоубийства и умышленные убийства. Об этом сообщает ВВС Украина.