Сводные данные штаба АТО на 26 декабря

26.12.2016, 13:21

Во второй день рождественского перемирия происходила дальнейшая эскалация ситуации и увеличением активности противника. Прежде всего, это касается Донецкого и Мариупольского направлений, в частности основных "горячих точек" - Луганского и Широкино. Такую информацию сообщил сегодня, 26 декабря, на ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

На Луганском направлении вчера было относительно спокойно. Противник совершил 3 краткосрочных обстрела в Станице Луганской и Новозвановке.

На Донецком направлении с 7 утра противник начал обстрел наших позиций в Луганском. Уж во второй половине дня противник ввел в действие бронетехнику и минометы. Всего в течение суток вражеские обстрелы на этих рубежах продолжались с перерывами не менее 7 часов.

Также оккупанты нарушали режим тишины почти по всему горловскому периметру (участок фронта Зайцево - Верхнеторецкое), однако там ситуация значительно лучше.

К югу от Верхнеторецкого, в частности в районе Авдеевки и Донецкого аэропорта вчера было совершенно спокойно, чего не наблюдалось уже несколько месяцев.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 14 вражеских обстрелов, в том числе 4 - из тяжелого вооружения.

На Мариупольском направлении в Марьинке и окрестностях вчера было тихо. По одному вражескому обстрелу произошло в Новотроицком и Старогнатовке. А вот на участке фронта Павлополь - Широкино, как и раньше, очень неспокойно. Как и к рождественскому перемирию, враг массово применяет минометы, эпизодически - пушки. Вчера враг открыл огонь около 10 часов утра, и он не стихал до позднего вечера. По нашим позициям выпущено около 40 мин и несколько снарядов.

Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 16 вражеских обстрелов, в том числе 6 - из тяжелого вооружения.

Вчера в районе проведения АТО противник организовал 1 разведывательный полет БПЛА.

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 5 военнослужащих получили ранения.

По данным ГУР МОУ, подтвержденные потери противника за неделю: 18 оккупантов погибли, 38 - получили ранения. Львиная доля приходится на Светлодарскую дугу.

Статистика по конкретным подразделениям российско-оккупационных войск: Так называемая "вторая бригада" врага (Луганское направление) - 1 раненый. Так называемая "седьмая бригада" противника (Светлодарская дуга) - 15 погибших, 32 раненых. Так называемый "9-й полк" врага (Мариупольское направление) - 3 погибших, 5 раненых.

Учитывая большие потери врага между Светлодарском и Дебальцево, в ближайших больницах не хватает мест для погибших и раненых боевиков, поэтому их развозят по всей оккупированной территории. В частности, в гражданских больницах Луганска введен режим ограниченного доступа посетителей. Морг главной городской больницы заполнен убитыми оккупантами. По всей оккупированной части Луганской области продолжается массовая выписка больных гражданских лиц для освобождения мест для раненых боевиков.

Инф. Информационно-аналитического центра СНБО Украины.