Боевики заявили, что готовы передать Украине через Савченко двух пленных женщин

26.12.2016, 13:23

Главари боевиков "Л/ДНР" Игорь Плотницкий и Александр Захарченко заявили о готовности освободить из плена двух женщин и передать их украинской стороне через нардепа Надежду Савченко.

"В канун Нового года и Рождества мы без каких либо условий передаем представителю народа Украины Надежде Савченко двух женщин - Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак, в надежде активизировать процесс вызволения из плена наших граждан, с надеждой на то, что в наступающем году они воссоединятся с родными и близкими", - цитирует заявление главарей боевиков сепаратистский ресурс.

Савченко 7 декабря тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" Захарченко и Плотницким с участием российской стороны.

По словам нардепа, встреча "была направлена на то, чтобы усилить Минский формат и сделать его более действенным в ближайшее время". Об этом сообщает УНИАН.