В Москве эвакуировали три вокзала из-за угрозы взрыва

26.12.2016, 13:28

В Москве эвакуировали три вокзала - Ярославский, Казанский и Ленинградский. Об этом сообщили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.

Все три вокзала находятся на одной площади - Комсомольской. Пассажиропоток каждого - тысячи человек в час.

В пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов РЖД сказали, что "не обладают информацией" о причинах проведения эвакуации. Позднее пресс-служба сообщила, что по результатам проверки на Казанском и Ярославском вокзалах ни взрывчатых веществ, ни взрывных устройств не обнаружено. На Ленинградском вокзале продолжает работать полиция.

Источники в правоохранительных органах Москвы сообщили, что специалисты проверяют информацию об угрозе взрыва на вокзалах из-за поступившего анонимного звонка о бомбе. Сообщение о возможном взрыве на вокзале на Комсомольской площади в центре Москвы поступило сегодня, 26 декабря, днем в полицию от неизвестного по телефону.

На Комсомольскую площадь приехала полиция, пожарно-спасательные подразделения и бригады скорой помощи.

В последние несколько месяцев в Москве уже несколько раз эвакуировали вокзалы и торговые центры из-за сообщений о заложенном взрывном устройстве. Об этом сообщает ВВС.

