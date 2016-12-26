В Киеве арестовали топ-менеджера сети супермаркетов за финансирование "ДНР"

26.12.2016, 17:04

Топ-менеджера сети супермаркетов, через которую финансировалась "ДНР", арестовали в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В конце ноября сотрудники спецслужбы разоблачили в столице коммерсантов, часть бизнеса которых продолжала функционировать на временно оккупированной территории. Правоохранители установили, что процент с прибыли магазинов бизнесмены платили незаконным учреждениям террористов.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-5 УК Украины, одному из топ-менеджеров коммерческой структуры объявлено о подозрении в совершении преступления. Решением суда злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех бизнесменов и менеджеров, причастных к сделке. Об этом сообщают "Украинские национальные новости".