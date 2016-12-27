Премьер Японии Синдзо Абэ прибыл с историческим визитом в Перл-Харбор

27.12.2016, 10:24

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл сегодня, 27 декабря, с двухдневным визитом на Гавайские острова, которые подверглись атаке со стороны японской авиации в 1941 году. Абэ станет первым главой японского правительства, который примет участие в памятной церемонии у мемориала линкора "Аризона" в Перл-Харбор, где вместе с Президентом США Бараком Обамой почтит память жертв бомбардировки. Это произойдет во второй день визита, 28 декабря.

В первый день Абэ возложил цветы к могиле американских солдат в Гонолулу. До Абэ только два премьера Японии посещали место битвы, в последний раз это произошло почти 60 лет назад, в 1957 году. Накануне визита японские власти подчеркивали, что об извинениях речи не идет. "Цель этого визита - почтить память погибших на войне, а не извиняться", - подчеркнул генсек японского кабмина Ёсихидэ Суга.

В мае этого года Барак Обама посетил Хиросиму и стал первым действующим американским президентом, побывавшим в этом городе. 6 августа 1945 года США сбросили на этот японский город атомную бомбу, чтобы склонить Японию к капитуляции. Это стало первым в истории человечества боевым применением ядерного оружия. 70000 мирных жителей погибли от удара, свыше 200000 умерли от последствий ядерного облучения. Спустя три дня, 9 августа, США сбросили еще одну атомную бомбу на город Нагасаки, что привело к гибели около 70000 человек. Об этом сообщает Deutsche Welle.