Троян: В 2016 году Нацполиция выдворила из Украины 14 "воров в законе"

27.12.2016, 10:34

Все они прибыли в страну с целью дестабилизировать ситуацию на улицах и получить контроль над различными сегментами криминального мира. Суммарный срок отбытого за решеткой наказания выдворенными "ворами в законе" - более 120 лет. Об этом в. и. о. главы Национальной полиции Украины сообщил 26 декабря.

По словам Вадима Трояна, "воры в законе" прибыли в Украину с целью дестабилизировать ситуацию на улицах и получить контроль над различными сегментами криминального мира. Все они "коронованы" в России и подконтрольны российским "ворам в законе", которыми непосредственно руководит ФСБ.

"Уже долгое время российская организованная преступность занимает первое место в мире, опередив по опасности и жестокости итальянскую и мексиканскую мафию. Поэтому борьба с "ворами в законе" - это не внутренняя проблема Украины, это проблема всего мира", - подчеркнул Вадим Троян.

Он отметил, что под эгидой Генерального секретариата Интерпола функционирует проект "Миллениум". Он призван пресекать деятельность транснациональной евразийской организованной преступности, в том числе "воров в законе", которые занимают высшее положение в преступной иерархии.

По словам в. и. о. главы Национальной полиции Украины, преступные сообщества с российскими "корнями" активно стремятся распространить свое влияние за границу и наладить транснациональные связи. Все они осуществляют попытки расширения экономической основы и стремятся увеличить долю легальной экономической деятельности. В то же время их лидеры пытаются дистанцироваться от преступной среды и войти в органы государственной власти.

"Воры в законе" объединяют вокруг себя криминальные группы и лиц с криминальным прошлым, чтобы совершать преступления на отдельных территориях, начиная от карманных краж и заканчивая рейдерскими атаками на крупные предприятия. Выдворив этих 14 человек, мы не дали им возможность создавать здесь банды, а также перекрыли внешний контроль со стороны агрессора", - подчеркнул Вадим Троян.

Он также назвал пути решения этой проблемы, назвав одним из шагов - принятие так называемого "закона о "ворах в законе". Кроме того, как один из шагов можно рассматривать введение уголовной ответственности за незаконное пересечение границы, поскольку сейчас "воры в законе" могут неоднократно пересекать границу, получая лишь штраф.

"Мы будем продолжать эту работу, ведь "ворам в законе" нет места на нашей земле. Спасибо за работу всей нашей команде", - отметил Вадим Троян.

Недавно киевские оперативники выдворили из Украины "вора в законе" Тенгиза Черая, известного в криминальных кругах как "Тенго Гальский".

Инф. Департамента коммуникации Национальной полиции Украины.