Полиция открыла уголовное производство по факту пожара на рынке возле станции метро "Лесная" в Киеве

27.12.2016, 10:41

25 декабря в Деснянском районе Киева возле рынка на Лесном массиве произошел пожар на складских помещениях, в результате чего погиб один человек.

В первой половине дня в Деснянское управление полиции поступило сообщение о том, что возле рынка горят склады. К месту происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, где было установлено, что горит павильон продажи "секонд-хенда". На месте происшествия на тот момент уже работало 15 экипажей ГСЧС. Из-за сильного задымления была приостановлена ​​работа двух станций метро.

В ходе осмотра доступных участков места происшествия сотрудники полиции обнаружили обуглившиеся остатки неустановленного лица. Предварительная информация, что это, вероятнее всего, работница местного рынка.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи Деснянского УП совместно с работниками ГСЧС и взрывотехниками Научно- исследовательского экспертно-криминалистического центра с целью выявления причин и очагов пожара.

Начальник Деснянского управления полиции столицы Александр Косовский отметил: "По данному факту следственным отделом сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия).

Инф. Отдела коммуникации полиции Киева.