СМИ: Боевики "ДНР" освободили двух пленных женщин

27.12.2016, 10:45

Террористы "ДНР" мегодня, 27 декабря, утром передали руководителю украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану двух пленных женщин. Об этом сообщил один из информресурсов боевиков так называемой "Донецкой народной республики".

Процедура прошла между оккупированным Донецком и Макеевкой.

Со стороны "ДНР" присутствовали представители "МГБ", они передали Рубану двух женщин - Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак.

Рубан отметил, что сегодняшняя передача "будет способствовать ускорению процесса обмену пленными на Донбассе".

Ранее главари боевиков "Л/ДНР" Игорь Плотницкий и Александр Захарченко заявили о готовности освободить из плена двух женщин и передать их украинской стороне через нардепа Надежду Савченко. Об этом сообщает УНИАН.