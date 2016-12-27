Троян: Полиция задержала организаторов двух заказных убийств

27.12.2016, 11:42

Винницкая полиция предупредила убийство мужчины, которого "заказал" родной брат, а на Харьковщине правоохранители задержали двух киллеров, которые несколько месяцев следили за своей жертвой. Об этом в. и. о. главы Национальной полиции Украины Вадим Троян сообщил сегодня, 27 декабря.

По его словам, в семье винничан возник конфликт за передел права собственности на квартиру. Отец, который проживал в квартире с младшим сыном, отказывался зарегистрировать там дочь и старшего сына, которые также претендовали на жилье. Владелец квартиры даже через суд пытался лишить дочь ее доли собственности.

Конфликтная ситуация переросла в выяснение отношений с помощью силы. Старший сын, защищая сестру, поднял руку на отца. Чтобы отомстить старшему брату, винничанин решился на преступление и заказал его убийство.

"Цена вопроса - 10 тысяч гривен. Исполнитель - ранее судимый. Сначала планировалось убить всю семью старшего брата вместе с женой и дочерью. "Помиловали" и ограничились лишь мужчиной", - отметил Вадим Троян.

22-летний винничанин передал "убийце" аванс в размере 2 тысячи гривен. Еще 500 он заплатил при получении фотографий с места преступления. Остальные деньги заказчик должен был передать позже.

Полицейские инсценировали убийство, а в качестве подтверждения исполнения преступления передали заказчику фотографии окровавленного брата вместе с его паспортом. После этого молодого человека задержали бойцы спецподразделения полиции КОРД.

Сейчас заказчик преступления задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, п. 11, ч. 2 ст. 115 (подготовка умышленного убийства на заказ) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Тем временем в Харькове оперативники уголовного розыска задержали участников криминальных "разборок" за передел сфер влияния.

"Злоумышленники планировали преступление почти три месяца и заранее присоединили к автомобилю потерпевшего устройство для слежения. Цена вопроса - 8 тысяч гривен. Во время покушения потерпевший получил огнестрельные ранения грудной клетки и руки, был госпитализирован", - сообщил Вадим Троян.

Оперативники уголовного розыска изъяли у злоумышленников два автомата Калашникова, пистолет "ТТ" и патроны к ним. Указанное оружие и боеприпасы подозреваемые закопали на пустыре, а неподалеку оставили автомобиль, на котором следили за потерпевшим. Заказчик и ранее судимые исполнители этого преступления - выходцы из Донецкой области.

По данному факту также открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на совершение умышленного убийства) Уголовного кодекса Украины. Проверяется информация о причастности задержанных к другим тяжким и особо тяжких преступлений, совершенных на территории Харьковской и других областей Украины.

Инф. Департамента коммуникации Национальной полиции Украины.