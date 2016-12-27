Лукашенко проигнорировал саммит Евразийского экономического союза

27.12.2016, 12:55

26 декабря в Санкт-Петербурге состоялись саммиты Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). На заседании Высшего Евразийского экономического совета лидеры Армении, Казахстана, Киргизии и России подвели итоги первых двух лет работы союза. Центральным событием должно было стать подписание договора о Таможенном кодексе ЕАЭС. Однако не обошлось без неожиданностей - Президент Беларуси вовсе не явился на мероприятие, а глава Киргизии подписал Таможенный кодекс не полностью.

На встречу глав государств ЕАЭС прибыли лидеры четырех из пяти стран-членов, входящих в союз: Президент Армении Серж Саргсян, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев и Президент России Владимир Путин.

Белорусский Президент Александр Лукашенко проигнорировал заседание. Официальных объяснений на этот счет из Минска не поступило.

Комментировать демарш Лукашенко пришлось пресс-секретарю другого Президента - Владимира Путина. Дмитрий Песков заявил, что не считает правильным называть причины, по которым не приехал лидер Беларуси, однако уверен, что его отсутствие никак "не помешает обсуждать субстантивные вопросы, связанные с интеграцией", поскольку проект Таможенного кодекса уже одобрен всеми пятью сторонами.

Однако, как выяснилось позже, Песков все же поторопился. Начиналось все за здравие: в своем выступлении Владимир Путин подчеркнул, что странами ЕАЭС "много сделано по подготовке Таможенного кодекса", в который "заложен целый ряд важных правовых нововведений, отвечающих самой передовой мировой практике".

Однако, когда дело дошло до подписания, неожиданно повел себя глава Киргизии. Он отказался подписывать кодекс в полном объеме, заявив, что негативные моменты "временами превалируют" в сотрудничестве стран ЕАЭС. В результате Атамбаев не подписал заявление о выстраивании совместной внешнеэкономической деятельности. "Это связано с тем, что наши коллеги предлагают уточнить формулировку относительно приоритетности снятия барьеров и изъятия ограничений на внутреннем рынке", - уточнил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.

Новый Таможенный кодекс теперь будет направлен для подписания в Минск. Об этом сообщает Deutsche Welle.