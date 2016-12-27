Мотузняк: За минувшие сутки в зоне АТО 2 украинских военных получили раненияи 2 - попали в плен

27.12.2016, 14:35

Вчерашние сутки доказали, что противник не собирается придерживаться договоренностей, достигнутых ранее, в отношении полного и всеобъемлющего прекращения огня, начиная с 24 декабря. Враг продолжает обстреливать украинские позиции, которые традиционно оставались "горячими точками" в течение прошлых недель. Об этом заявил сегодня, 27 декабря, на традиционном ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

На Луганском направлении зафиксирован 1 случай нарушения тишины - поздно вечером из подствольных гранатометов боевики обстреляли укрепления наших военных вблизи Станицы Луганской.

На Донецком направлении

Львиная доля обстрелов пришлась на район Светлодарской дуги, где враг активно применял гранатометы и стрелковое оружие. После девяти вечера бандформирования начали обстреливать местные украинские позиции из минометов и прекратили через полтора часа.

По одной вооруженной провокации произошло в Зайцево и Опытном. Также дважды в Авдеевке оккупанты открывали огонь в сторону украинских защитников. Тяжелое вооружение при этом не использовалось. Зато вечером активным был снайпер противника в промзоне.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 12 вражеских обстрелов, один из них - из тяжелого вооружения.

На Мариупольском направлении по-прежнему, наиболее напряженной обстановка остается в Широкино, где в течение суток боевики использовали весь спектр доступного им вооружения, за исключением реактивной артиллерии. По подсчетам Генштаба, вчера бандформирования выпустили в сторону наших позиций на этом участке фронта около 100 минометных мин, 20 артиллерийских снарядов. Трижды в Широкино силы оккупанта открывали огонь из танка и вооружения на бронетехнике.

Также вражеские обстрелы наших позиций состоялись в Марьинке, Новотроицком, Павлополе, Талаковке и Водяном. За исключением Талаковки, где враг выпустил 10 минометных мин, тяжелого вооружения на этих рубежах обороны враг не применял.

Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 24 вражеских обстрела, в том числе 10 - из тяжелого вооружения.

Вчера в районе проведения АТО состоялось 4 разведывательных полета вражеских БПЛА.

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 2 военнослужащих получили ранения. Также двое наших военных попали во вражеский плен, заблудившись вблизи Бахмутской трассы.

По информации ГУР МОУ, вчера на одной из лидирующих позиций так называемой "7-й бригады" противника, состоялась вооруженная стычка между пьяными боевиками и офицерами, которые прибыли для проверки. В итоге 1 оккупант убит, еще несколько - получили ранения.

Инф. Информационно-аналитического центра СНБО Украины.