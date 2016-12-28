В Донецкой области в результате обстрелов пострадала патрульная база ОБСЕ

28.12.2016, 14:39

Передовая патрульная база Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) в Светлодарске Донецкой области пострадала в результате обстрелов. Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном 27 декабря.

"24 декабря миссия эвакуировала свою передовую патрульную базу в Светлодарске по причине близких разрывов артиллерийских снарядов, а в одном случае (23 декабря) снаряд разорвался в 70 м от базы, в результате чего на верхних этажах здания были разбиты окна", - сообщили в миссии.

Представители ОБСЕ вернулись на базу в Светлодарске 26 декабря.

С вечера 22 декабря по 23 декабря СММ ОБСЕ зафиксировала более 1000 взрывов в районе Дебальцево и Светлодарска.

Также отмечается, что количество нарушений режима прекращения огня увеличилось до 170 взрывов вечером 26 декабря. Об этом сообщает ВВС Украина.