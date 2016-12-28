С 30 декабря подразделения полиции, Нацгвардии, ГСЧС и погранслужбы перейдут на усиленный режим несения службы

28.12.2016, 16:18

В период новогодних праздников во всех городах страны запланирован ряд мероприятий с участием значительного количества граждан. Для обеспечения общественной безопасности с 30 декабря подразделения полиции, Нацгвардии, ГСЧС и пограничной службы перейдут на усиленный режим несения службы.

О мерах по обеспечению безопасности граждан говорилось сегодня, 28 декабря, на селекторном совещании под руководством заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового. В совещании приняли участие руководители всех ведомств министерства внутренних дел и их региональных подразделений.

"Вместе обеспечить правопорядок - это главное. Определение направлений, постановка четких задач и налаженное взаимодействие - залог безопасности граждан во время празднования", - отметил Сергей Яровой.

Юрий Аллеров сообщил, что Нацгвардия будет обеспечивать публичную безопасность в тесном взаимодействии с патрульными полицейскими.

"НГУ и патрульные подразделения будут единой правоохранительной составляющей на улицах во время массовых мероприятий. Фактор визуализации правоохранителей на этих мероприятиях будет сдерживающей системой для правонарушителей", - сказал командующий Национальной гвардии Украины.

Кроме привлечения к мероприятиям по охране общественного порядка, нацгвардейцы должны усилить контроль и профилактику по незаконной добычи янтаря.

"Янтарная тема, как правило, активируется в выходные и праздничные дни. Поэтому позиция сотрудников и руководителей Волынской, Житомирской и Ровенской областей должна быть максимально активной", - сообщил Юрий Аллеров.

Он добавил, что сейчас ситуация в указанных регионах полностью контролируется, охрану недр на постоянной основе обеспечивают спецподразделения. Кроме того, действуют мобильные наряды, которые работают совместно с лесной охраной и общественностью.

Глава ГСЧС Николай Чечеткин сообщил присутствующим на совещании, что в период усиленного несения службы в круглосуточном наряде будут дежурить 7 тыс. спасателей и более 2 тыс. единиц техники.

"В случае осложнения ситуации их количество будет увеличено вдвое", - сказал Николай Чечеткин.

В Киеве и области предусмотрено дежурство во время праздников 800 спасателей и 200 единиц техники, при этом почти столько же сил и средств будут находиться в аварийном резерве. Во избежание кризисных ситуаций предусмотрен круглосуточный обмен информацией между ГСЧС и смежными ведомствами, а также органами местного самоуправления.

"Пожарно-техногенная безопасность на важнейших объектах инфраструктуры столицы и в местах массового пребывания людей - приоритет нашей деятельности в этот период", - отметил глава ГСЧС.

Пограничная служба Украины усилит резервы подразделений во Львовской, Закарпатской, Черновицкой, Черниговской и Одесской областях, а также на Приднепровском участке государственной границы.

"В период новогодних праздников мы ожидаем увеличение очередей, особенно на западном участке границы. Поэтому прошу граждан с пониманием отнестись к этому", - сказал первый заместитель главы Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк.

Инф. Департамента коммуникации МВД Украины.