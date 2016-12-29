Экс-главу правления банка "Национальный кредит" подозревают в уголовном преступлении

29.12.2016, 15:30

Досудебным расследованием было установлено, что в свое время экс-глава правления подписал заранее убыточные договоры об открытии кредитной линии между финучреждением и коммерческой структурой.

Национальная полиция подозревает бывшего главу правления банка "Национальный кредит" Игоря Клименко в совершении уголовного преступления.

"20 декабря Главным следственным управлением Национальной полиции Украины объявлено о подозрении гражданину Игорю Клименко. Кроме того, уже 22 декабря Фонд заявил гражданский иск в рамках уголовного производства для предъявления подозреваемому Клименко", - говорится в сообщении на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Согласно сообщению, досудебным расследованием было установлено, что в свое время Клименко подписал заранее убыточные договоры об открытии кредитной линии между финучреждением и коммерческой структурой. Процентные ставки по кредиту были в десятки раз меньше стандартных, которые предлагались банком. Сумма убытков, нанесенных банку по указанным фактам, в настоящее время составляет 3,6 миллиона гривень.

Национальный банк в июне 2015 года признал банк "Национальный кредит" неплатежеспособным, в связи с чем Фонд гарантирования ввел в банк временную администрацию.

Банк "Национальный кредит" (г. Киев) работал на рынке Украины с 1996 года и входил в группу небольших финучреждений по активам. По информации на сайте банка, его основным владельцем является Андрей Онистрат (53,2128% акций). Об этом сообщает УНИАН.