Штаб: В зоне АТО за сутки двое военных погибли и двое ранены

29.12.2016, 16:13

Двое украинских военнослужащих погибли и двое ранены в ходе проведения операции 28 декабря. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За прошедшие сутки в результате боевых действий погибли двое украинских военнослужащих и еще двое получили ранения", - сказал Мотузяник.

По его данным, один военнослужащий погиб в ходе штурма боевиками позиций сил АТО возле села Крутая Балка на донецком направлении. Еще один военнослужащий погиб и двое получили ранения в ходе разминирования у поселка Троицкое в Луганской области.

За прошедшие сутки пророссийские боевики активно обстреливали позиции украинских военнослужащих у Крымского Луганской области и Авдеевки Донецкой области.

Кроме того, гибридная армия применяла тяжелое вооружение на мариупольском направлении.

Зафиксирован пролет одного беспилотника.

Гибридные войска РФ за минувшие сутки 50 нарушили режим тишины, и вели огонь по позициях украинских военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции на всех направлениях. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.