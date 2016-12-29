Подозреваемого сообщника исполнителя атаки в Берлине освободили

29.12.2016, 17:16

Полиция Германии освободила выходца из Туниса, задержанного по подозрению в причастности к атаке на рождественскую ярмарку в Берлине, жертвами которой стали 12 человек.

40-летний тунисец был задержан накануне. Его заподозрили в связи с 24- летним Анисом Амри, также уроженцем Туниса, который был за рулем 19-тонного грузовика, въехавшего в толпу людей в столице Германии 19 декабря.

Представитель прокуратуры сказал, что задержанного больше не подозревают в контактах с Амри, поэтому он освобожден из-под стражи.

В деле о наезде на ярмарку в Берлине появился еще один тунисец В Германии усиливают меры безопасности и ищут тунисца Рождественская ярмарка в Берлине открылась после трагедии.

Сам предполагаемый исполнитель атаки был застрелен итальянской полиции в Милане. Его отпечатки оказались идентичны тем, что нашли на руле автомобиля.

Ответственность за нападение на рождественскую ярмарку в Берлине взяло на себя "Исламское государство" (организация запрещена в России и других странах).

В результате наезда многотонного грузовика погибли 12 человек, в том числе водитель из Польши, убитый перед атакой. Еще около 50 человек были ранены. Об этом сообщает BBC Русская служба.