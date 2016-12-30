В МИД России опровергли закрытие американской школы в Москве

30.12.2016, 12:57

Власти России не поручали закрывать англо-американскую школу в Москве в ответ на введенные США санкции против России. Об этом в своем Facebook написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Это ложь. Видимо, Белый дом совсем обезумел и начал придумывать санкции против своих же собственных детей", - написала она.

Захарова также сообщила, что глава МИД Сергей Лавров расскажет об ответных мерах на американские санкции дополнительно.

29 декабря власти США ввели против России санкции по обвинениям во вмешательство в выборы американского президента путем массовых хакерских атак. Под санкции попали несколько физических лиц, а также ГРУ и ФСБ. США также заявили о выдворении из страны 35 российских дипломатов и закрытии двух загородных резиденций российского посольства.

После этого телеканал CNN позднее рассказал, что в качестве одной из ответных мер российские власти решили закрыть англо-американскую школу в Москве и дом отдыха американского посольства в Москве в Сосновом Бору. Об этом сообщает телеканал "Дождь".