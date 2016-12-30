Лавров предложил Путину выслать из России 35 американских дипломатов

30.12.2016, 14:35

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил Президенту Владимиру Путину выслать из России 31 сотрудника американского посольства в Москве и четырех сотрудников генконсульства США в Санкт-Петербурге.

В ответ на санкции, введенные США против России из-за хакерских атак, Лавров также предложил запретить американским дипломатам пользоваться дачей в Серебряном бору и складом на улице Дорожная.

"Мы, конечно же, не можем оставить подобные выходки без ответа, взаимность - это закон дипломатии в международных отношений, поэтому российский МИД совместно с нашими коллегами из других ведомств внес предложения на рассмотрение Президента РФ о том, чтобы объявить персонами нон-грата 31 сотрудника посольства США в Москве и четверых дипломатов из Генерального консульства США в Санкт-Петербурге", - заявил Лаврова.

Вечером 29 декабря действующий Президент Барак Обама объявил о выдворении из Вашингтона и Сан-Франциско 35 российских дипломатов в связи с кибератаками со стороны российских хакеров на серверы Демократической партии США во время избирательной кампании.

США также ввели санкции против нескольких россиян и российских компаний и ведомств, а американский Минфин сообщил о закрытии дипломатических дач в Мэриленде и Нью-Йорке, которые принадлежат дипмиссиям России. По мнению американских властей, эти комплексы использовались в разведывательных целях.

Ограничительные меры, обнародованные Министерством финансов США, затрагивают, в частности, ФСБ России, а также командование ГРУ - в списке начальник ГРУ Игорь Коробов и его первые замы Владимир Алексеев и Сергей Гизунов.

Российская сторона отрицает обвинения в кибератаках. Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал решение администрации Обамы "антироссийской агонией".

Избранный Президент США Дональд Трамп после объявления санкций заявил, что на следующей неделе встретится с представителями внешней разведки США, чтобы обсудить с ними их обвинения в адрес Кремля. Трамп также заявил, что США надо двигаться дальше и "заняться более важными делами". Об этом сообщает ВВС.