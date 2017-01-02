Боевики обстреляли украинских военных

02.01.2017, 13:40

В зоне военного конфликта на востоке Украины продолжает сохраняться напряженная обстановка. Как сообщает пресс-центр штаба военной операции, боевики не прекращают обстреливать украинские позиции.

"На Мариупольском направлении из 120-миллиметровых минометов боевики обстреляли Талаковку, Широкино и Водяное. Из 82-миллиметровых минометов вели огонь по Павлополю, Широкино, Талаковке, Лебединскому и Водяному. С гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Гнутово, Водяное, Павлополь, Лебединскоме, Марьинку, Новотроицкое", - сообщают украинские военные.

Также в штабе отметили, что за прошедшие сутки зафиксировано 38 обстрелов украинских позиций.

"1 января трое наших военнослужащих получили ранения", -уточнили в штабе.

Ранее сообщалось, что боевики на Новый год устроили обстрел военных на Светлодарской дуге. Об этом сообщает Сегодня.ua.