Мотузяник: Вчера в Авдеевской промзоне 15 боевиков ликвидированы, 24 - ранены

30.01.2017, 13:32

На Луганском направлении вчера боевые действия велись только в Попаснянском районе. После 17 часов боевики начали обстрелы наших позиций. При этом применялись минометы и было выпущено около 30 мин. Несколько раз украинские войска открывали ответный огонь. На участке фронта, простирающегося от российской границы до Золотого вчера было тихо.

По информации, которую обнародовал сегодня, 30 января, на традиционном ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, всего за минувшие сутки на Луганском направлении вчера произошло 8 вражеских обстрелов, в том числе 5 - из тяжелого вооружения.

На Донецком направлении ситуация в Авдеевской промзоне вчера разворачивалась следующим образом. Около 5 часов утра противник начал массированные обстрелы украинских позиций из минометов и пушек. Через полтора-два часа после начала артподготовки боевики перешли в наступление. Силы АТО были атакованы двумя штурмовыми группами, каждая из которых насчитывала 25-30 боевиков. Вражеская авантюра закончилась неудачно - противник был вынужден отступить. Развивая успех и предупреждая дальнейшие агрессивные действия боевиков, силы АТО овладели одной из передовых позиций НВФ. Впоследствии противник совершил еще одну попытку наступления, которая также потерпела фиаско. После этого враг не пытался атаковать, сосредоточившись на стрельбе из тяжелого вооружения.

Во время боя украинские военные взяли в плен боевика. Он передан сотрудникам СБУ, больше информации будет обнародовано в ближайшее время.

Кроме мощного обстрела украинских позиций, противник открыл огонь по жилым кварталам Авдеевки Осколками вражеских снарядов ранены 2 гражданских - женщина и мужчина, имеются повреждения жилых домов.

Во время жестоких боев за Авдеевскую промзону, противник активизировался на флангах. Во время утренних сумерек противник пытался атаковать силы АТО, занимающие позиции между Каменкой и Крутой Балкой. Бой длился 1 час. Через несколько часов в этих же рубежах НВФ организовали 2 минометных обстрела, выпустив более 30 мин.

Несколько позже, после 13 часов, оккупанты атаковали позицию "Шахта Дутовка" со стороны Спартака.

Это был отвлекающий удар, чтобы распылить силы АТО и усложнить управление войсками в боях за Авдеевскую промзону. Эта агрессивная провокация также завершилась неудачно для боевиков.

В итоге вчера бой за Авдеевскую промзону продолжался непрерывно в течение 19 часов. При этом, по подсчетам штаба, было выпущено несколько сотен снарядов и мин. На этом боевые действия не завершились, а продолжились и сегодня. Точно известно, что российско-оккупационные войска продолжают обстрелы сил АТО из минометов, танков и пушек, и подтянули к фронту реактивную артиллерию.

Кроме тяжелых боев в Авдеевке, обострилась обстановка и в других районах. В Троицком, Зайцево, Верхнеторецком и Опытном оккупанты организовали мощные минометные обстрелы. Все они произошли во второй половине дня. Также из укрепления противника «Вольво-центр» до наших позиций в Песках выдвинулся танк, и почти час вел огонь.

На Мариупольском направлении обстановка остается неизменно тяжелой. Вчера утром оккупанты организовали серию минометных обстрелов Красногоровки. Они продолжались с перерывами несколько часов, было выпущено около 120 вражеских мин.

Среди дня - между 14 и 21 часами боевые действия велись в режиме низкой интенсивности. Боевики регулярно открывали огонь из легкого вооружения, а также привлекали бронетехнику. Эпицентр противостояния сместился на юг – на участок фронта Павлополь - Широкино.

Уже поздно вечером, около 22 часов, оккупанты активизировались. Под прицел боевиков снова попало Водяное, куда в среднем каждую минуту прилетало 2 артснаряда калибра 122 мм. И уже перед самой полуночью враг применил реактивную артиллерию. По Талаковке было выпущено 20 ракет из РСЗО "Град" - это половина полного боекомплекта.

Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 35 вражеских обстрелов, в том числе 8 - из тяжелого вооружения.

За минувшие сутки в результате боевых действий, по предварительной информации, 5 украинских военнослужащих погибли, 14 - получили ранения и травмы. Почти все потери украинские войска понесли во время тяжелых боев в Авдеевке.

По информации ГУР МОУ, вчера в Авдеевской промзоне противник понес тяжелые потери: 15 оккупантов ликвидировано, 24 - ранены.

Также подтвердилась информация о гибели комбата боевиков - Ивана Балакая (прозвище "Грек"). Этот человек участвовал в боевых действиях на стороне врага с самого начала войны - с весны 2014 года. За его плечами - бои под Славянском, Саур-могилой и во всем секторе Д, за Ясиноватую. В течение последних двух лет "Грек" и его боевики занимали позиции на западной окраине Донецка.

Инф. Информационно-аналитического центра СНБО Украины.