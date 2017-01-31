Мотузяник: Самой сложная ситуация в зоне АТО остается в Авдеевской промзоне и на ее флангах

31.01.2017, 14:31

За прошедшие сутки активные боевые действия в районе проведения АТО продолжились. Самой сложной остается ситуация в Авдеевской промзоне и на ее флангах. Также продолжаются мощные вражеские обстрелы под Попасной и Мариуполем. Об этом сообщил сегодня, 31 января, на ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

На Луганском направлении враг снова сосредоточил боевую активность в Попаснянском районе. Противник активизировался уже после захода солнца. Боевики начали обстреливать наши позиции перед самым заходом солнца. С перерывами обстрелы продолжались до 22 часов. При этом враг выпустил более 40 минометных мин.

Также одна вражеская вооруженная провокация состоялась в Станице Луганской.

Всего за минувшие сутки на Луганском направлении вчера произошло 10 вражеских обстрелов, в том числе 6 - из тяжелого вооружения.

На Донецком направлении вчера боевые действия на восточной окраине Авдеевки продолжались непрерывно.

Противник продолжал обстреливать наши позиции со всех возможных направлений, в частности южного (Спартак), юго-восточного (Яковлевка), восточного (Ясиноватая), северо-восточного (Крутая Балка). Ожесточенные перестрелки продолжаются на рубежах между Авдеевской промзоной и Яковлевкой, где противник вновь пытался перейти в наступление, однако был остановлен. При этом российско-оккупационные войска понесли тяжелые потери.

Потерпев неудачу, НВФ продолжили варварские обстрелы Авдеевской промзоны и жилых кварталов города

Если вчера противник применял минометы и пушки, то после полуночи по Авдеевке дополнительно было выпущено более 80 реактивных снарядов из РСЗО "Град" (это более 2 полных боекомплектов). Стрельба велась прямо из Донецка.

Вследствие этих преступных действий оккупантов город обесточен, отсутствует водоснабжение, перебои с отоплением, фактически остановлен коксохимический завод, имеющий важное значение для инфраструктуры Авдеевки. Повреждены жилые дома, больница, есть пострадавшие среди гражданских. В случае эскалации боевых действий будет проводиться эвакуация гражданского населения.

Эти военные преступления российско-оккупационных войск подробно документируются.

ОБСЕ и СЦКК пытаются повлиять на боевиков, чтобы договориться о прекращении огня - для ремонта коммунальной инфраструктуры и для того, чтобы боевики забрали тела своих погибших "коллег". По данным разведки, вчерашние потери противника на этих рубежах - 10 погибших и 25 раненых.

Из-за обострения обстановки в Авдеевку дополнительно направлен сводный отряд полицейских. Авдеевское отделение полиции переведено на усиленный вариант несения службы.

Также очень неспокойно на правом фланге Авдеевки. Противник перебросил в район Спартака и Донецкого аэропорта танковое подразделение и вчера бросил его в бой. Позиция "Шахта Бутовка", Опытное и Пески попали под самый мощный танковый обстрел со времен битвы за Донецкий аэропорт. Также на этих рубежах продолжаются активные минометные и артиллерийские обстрелы со стороны противника. Традиционно, враг открывает огонь с большого расстояния и просто из жилых кварталов Спартака, Ясиноватой и Донецка.

На левом фланге Авдеевки - у Донецкой фильтровальной станции, Крутой Балки, Каменки также продолжаются перестрелки, однако по сравнению с 29 января, здесь вчера было тише.

Также достаточно беспокойная обстановка складывается на Светлодарской дуге и под Горловкой (речь идет о Зайцево и Верхнеторецком).

На Мариупольском направлении по-прежнему, наиболее тревожная обстановка складывается в Марьинском районе и на участке фронта Павлополь - Широкино. Вчера боевики организовали 2 сеанса обстрелов из тяжелого вооружения - утренний (между 7 и 12 часами) и вечерние (между 20 и 24 часами). Среди дня оккупанты не прекращали совершать провокации с применением стрелкового оружия и гранатометов. Самый мощный по силе вражеский обстрел произошел в Красногоровке, когда противник вел огонь одновременно из трех видов тяжелого вооружения - 82-мм и 120-мм минометов, 122-мм орудий. При этом было выпущено около 50 боеприпасов.

Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении противник организовал 40 обстрелов, в том числе 9 - из тяжелого вооружения.

За минувшие сутки в результате боевых действий 3 украинских военнослужащих погибли, 24 - получили ранения и травмы. В частности, 2 воинов погибли в Авдеевке, 1 - в Опытном. По одному военнослужащему получили ранения в Новозвановке, Луганском, Верхнеторецком, Невельском. Остальные - в Авдеевке.

Также, согласно уточненной информации, позавчера, 29 января, погибли не 5, а 4 украинских военнослужащих.

Инф. Информационно-аналитического центра СНБО Украины.