31.01.2017, 14:49

Для полиции в Авдеевке подготовят резерв. В случае необходимости подкрепление сможет усилить подразделения, которые несут службу в обстреливаемом боевиками городе. Такое поручение сегодня, 31 января, во время видеоселекторного совещания Национальной полиции Украины дал в. р. и. о. главы ведомства Вадим Троян.

По его словам, учитывая ситуацию с обстрелом города боевиками, а также тяжелые погодные условия необходимо заранее спланировать возможность надежного обеспечения публичной безопасности и личной безопасности жителей Авдеевки.

В связи с этим Вадим Троян поручил руководителям подразделений Нацполиции и полиции Донецкой области создать резерв полицейских сил. При необходимости они смогут оперативно прибыть в город и выполнить возложенные на полицию задачи.

Начальник полиции Донетчины Вячеслав Аброськин отметил, что в настоящее время полиция работает в режиме ротации. Службу в городе несут работники подразделений, чья территория обслуживания прилегает к территории Авдеевки.

Напомним, сейчас в Авдеевке развернута деятельность оперативного штаба.

Инф. Национальной полиции Украины.