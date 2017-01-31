Жебривский: В районе Авдеевки наблюдаются первые признаки прекращения огня

31.01.2017, 15:29

В районе Авдеевки наблюдаются первые признаки прекращения огня. Об этом глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский доложил Президенту Петру Порошенко, написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

Отмечается, что ремонтные бригады подготовлены для немедленного выезда, чтобы починить системы электро - и газоснабжения Авдеевки.

"После задействования президентом всех международных элементов давления на Россию есть первые признаки прекращения огня. По данным Генштаба, тишина сохраняется только на Ясиноватском направлении от Авдеевки, но в районе промзоны пророссийские боевики продолжают обстрелы", - говорится в сообщении.

Как доложил Павел Жебривский, центральная городская больница Авдеевки обеспечена автономными средствами электропитания и работает в штатном режиме.

В Авдеевке уже организовано 11 пунктов обогрева. По поручению Президента палатки и полевые кухни горожанам предоставили также военные. Жители обеспечиваются горячим питанием.

"Донецкая ВГА отрабатывает вопрос добровольной эвакуации жителей города, в первую очередь детей и инвалидов. Для этого подготовили специальные автобусы. Желающим выехать стоит обращаться в городской совет", - рассказал Цеголко.

Оккупанты с 29 января активно обстреливают украинские позиции у Авдеевки, а также жилые кварталы. По состоянию на 11.40 сегодня боевики продолжают обстреливать Авдеевку из тяжелого вооружения. Есть предварительная информация о наступлении режима тишины в 12.00, но письменного подтверждения режима прекращения огня российская сторона не предоставила. Об этом сообщает УНИАН.