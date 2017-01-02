С 1 января отменяется специальный режим НДС для аграриев

02.01.2017, 13:58

С 1 января отменяется спецрежим налога на добавленную стоимость (НДС) для аграриев.

Об этом свидетельствует законопроект No5132 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году", который вступает в силу с 1 января 2017 года.

Согласно документу, с 1 января все аграрии переходят на общую систему налогообложения. Законом был утвержден порядок распределения бюджетной дотации для сельхозпроизводителей, который вводится вместо специального режима по НДС. Об этом сообщают Подробности.ua.