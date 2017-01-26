Кутовой: Производство органики за пять лет выросло на 90%

26.01.2017, 15:25

Прирост производства органической продукции в Украине составил 90% за последние 5 лет. Об этом сказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой в приветственном слове, открывая первый международный конгресс "Органическая Украина 2017. Развитие органического рынка в Украине - от производства до реализации".

"Органическое производство развивается бешеными темпами, но мы стараемся, чтобы этот процесс был более системным и был более видимым внутри страны и за ее пределами. Отрасль одна из самых динамичных. За пять лет у нас прирост 90%", - сказал Тарас Кутовой.

Глава аграрного министерства сообщил, что на сегодня органика имеет в обработке всего 400 тысяч га. "Я считаю, что эта цифра может быть увеличена в несколько раз абсолютно легко", - сказал Тарас Кутовой и добавил, что органическая продукция в мире становится все более актуальным вопросом в плане философии потребления. "В переговорах международные партнеры вспоминают, что при определенных условиях, несмотря на закрытость для импорта своих рынков, они готовы принимать к себе органическую продукцию. Считаю, это очень хороший показатель. На самом деле спрос на органическую продукцию колоссальный", - подчеркнул министр.

Отдельно Тарас Кутовой остановился на вопросе внутреннего потребления органической продукции отрасли: "Наши люди должны понимать, что производство органической продукции действительно возможно. И что оно действительно является особенным. Что это не просто некий ярлык в магазине, не просто какой-то значок, не просто рекламная кампания. Что органический продукт - это нелегкий труд и достойное качество".

Также руководитель аграрного ведомства напомнил, что именно развитие органического производства определено Кабинетом Министром одним из главных приоритетов работы Минагрополитики на 2017 год. "Поддержка органического производства является также важным направлением нашей стратегии "3+5". Поэтому мы разработали "органический" закон, который уже поддержал Кабинет Министров", - отметил Тарас Кутовой.

В завершение выступления министр пожелал плодотворной работы и позитивных результатов и выразил надежду, что это мероприятие станет ежегодной традицией и с каждым годом оно будет расширяться. "Ведь Украина имеет значительные перспективы для развития органического производства и выхода на мировые рынки", - подчеркнул Тарас Кутовой.

Конгресс "Органическая Украина 2017. Развитие органического рынка в Украине - от производства до реализации" проходит 26-28 января 2017 года в выставочном центре "Chamber Plaza" (г. Киев, вул. Большая Житомирская, 33, Торгово-промышленная палата Украины).

Инф. Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.