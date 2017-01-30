Украина возобновила экспорт птицы в Евросоюз

30.01.2017, 13:20

Украина и Европейская Комиссия договорились о возобновлении экспорта продукции птицеводства украинского производства в страны Евросоюза, сообщает пресс-служба Минагрополитики. На сегодня, 30 января, поставка курятины на европейский рынок уже осуществляется.

"Вопрос регионализации было одним из самых чувствительных в коммуникации с Европейской Комиссией. В результате обсуждений и принятых решений Украины и ЕС уже применяют принцип регионализации при торговле птицей и продуктами птицеводства. На сегодня экспорт украинского птицы в страны Евросоюза восстановлено", - заявил Тарас Кутовой.

Возобновление экспорта птицы стало результатом взаимного признания принципа регионализации в вопросах гриппа птицы между Украиной и ЕС. В частности, достичь договоренности удалось благодаря встрече Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой с еврокомиссаром Витянис Андрюкайтисом во время Зеленой недели в Берлине и активной коммуникации Госпродпотребслужбы с DG Sante и ветеринарными службами стран-членов Евросоюза.

"Мы настроены не только на упрощение режима взаимной торговли, но и на полноценную адаптацию законодательства Украины с положениями Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в сфере санитарных и фитосанитарных мер (SPS) с целью взаимного признания эквивалентности", - сообщил председатель Держпродспоживслужбы Владимир Лапа.

В декабре 2016 года ЕС запретил ввоз птицы с территории Украины, пояснив такое решение тем, что опасается вируса птичьего гриппа, обнаруженного в трех областях страны. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.