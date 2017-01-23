Глава Минагропрома Украины встретился с еврокомиссаром по углублению сотрудничества с ЕС

23.01.2017, 11:25

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой встретился с комиссаром ЕС по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Витянисом Андриукайтисом в рамках Глобального форума по продовольствию и сельскому хозяйству в Берлине.

Главной целью встречи стало обсуждение возможности расширения доступа украинской аграрной продукции на рынок ЕС, увеличения экспорта молочной продукции и продукции животного происхождения.

Во встрече приняли участие также заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева и председатель Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимир Лапа.

"На сегодняшний день уже 277 украинских предприятий имеют право поставлять свою продукцию в Европейский Союз. Мы продолжаем активную работу для расширения экспортного потенциала Украины, и многосторонние встречи в рамках Глобального форума являются эффективным инструментом для достижения этой цели", - отметил Тарас Кутовой.

Во время встречи стороны обменялись мнениями относительно экспорта продукции животного происхождения и пришли к единому мнению относительно исключительной важности ее качества и безопасности.

"Работа относительно соответствия украинской продукции показателям качества и безопасности ЕС ведется на постоянной основе и включает в себя меры, направленные на недопущение в оборот опасной продукции, как для экспорта, так и для внутригосударственного оборота", - отметил министр.

Что касается украинской молочной продукции, глава министерства проинформировал европейского чиновника о ходе реформирования молочного производства и соблюдении производственных процедур.

"Уже 14 украинских производителей молочной продукции получили разрешение на экспорт своей продукции на рынок ЕС. Получение европейских сертификатов качества подтвердило соответствие украинской молочной продукции международным нормам и стандартам, благодаря чему нам удалось войти на рынок ЕС и тем самым расширить экспортный потенциал украинского агросектора", - прокомментировал глава Минагрополитики.

Также чиновники обсудили сотрудничество Украины и ЕС путем участия в консультативных группах Генерального директората по вопросам здоровья и безопасности пищевых продуктов (DG SANTE).

Инф. Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.