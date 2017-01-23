Кутовой: Восстановление орошения - ключевое условие развития украинского АПК

23.01.2017, 12:41

Для решения мирового продовольственного кризиса и наращивания объемов производства зерна крайне важными являются вопросы восстановления и развития оросительных систем. Об этом заявил министр агарной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой во время Глобального форума по продовольствию и сельскому хозяйству "Сельское хозяйство и вода - ключ к обеспечению мировой продовольственной безопасности".

"Согласно выводам ФАО Украина отнесена к числу государств, которые в перспективе могут стать мировыми продовольственными донорами. При условии восстановления и развития оросительных систем Украина будет иметь возможности для наращивания производства зерна до 100 млн. т в год и для увеличения продовольствия в объемах, достаточных для 400-500 млн. людей", - отметил Тарас Кутовой.

По договоренности с Всемирным банком правительством Украины образован Координационный совет для разработки Стратегии восстановления и модернизации оросительных систем Украины. Наличие утвержденной правительством Стратегии станет основой подготовки соглашения с Всемирным банком относительно его участия в финансировании соответствующих работ.

"Рассчитываем, что финансирование и восстановление орошения начнутся в 2017 году. По экспертным оценкам, должно быть привлечено $1,5-2 млрд. инвестиций. Наша цель - к 2021 году возобновить поливы на площади 500-550 тыс. га, что позволит производить зерновых до 20 млн. тонн ежегодно", - сообщил министр.

Глобальный форум по продовольствию и сельскому хозяйству (ГФ) - это международная конференция по основным вопросам мирового сельского хозяйства и пищевой промышленности, который в этом году проводится в девятый раз, в рамках Международной Зеленой недели в Берлине. Форум предоставляет политическим, деловым, научным кругам и гражданскому обществу возможность обмена мнениями и политического общения по актуальным проблемам сельскохозяйственной политики в контексте продовольственной безопасности.

Заявленная основная тема Форума этого года - "Сельское хозяйство и вода - ключ к обеспечению мировой продовольственной безопасности". Заключительным документом Глобального форума является подписание Коммюнике.

Инф. Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.