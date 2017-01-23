Кутовой: Украина будет поддерживать локальное производство сельхозтехники

23.01.2017, 12:47

Украина будет всемерно поддерживать развитие локального производства сельскохозяйственной техники. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой в своем выступлении на конференции "Устойчивый рост - факторы успеха и стратегические варианты для сельхозмашиностроительного сектора Украины", которая проходила в рамках Глобального форума по продовольствию 2017 г. в Берлине.

"Сейчас Украина представляет собой перспективную площадку для сельскохозяйственного машиностроения. Поэтому призываю международных производителей техники и инвесторов расширять и переносить свое производство в Украину. Ведь для этого у нас есть все условия - удобные технические территории, подготовленные инженеры и специалисты, стабильный спрос на продукцию этого сегмента", - сказал Тарас Кутовой.

В частности, министр сообщил, что в 2016 году сельхозтоваропроизводителями Украины приобретено около 8,5 тыс. ед. техники на сумму почти 9 млрд. гривен.

"Прошлый год показал, что рынок жив и ему лишь не хватает инвестиционного толчка. Об этом свидетельствуют и номенклатура отечественной техники и оборудования, которая составляет более 2,5 тыс. наименований", - подчеркнул Тарас Кутовой и добавил, что в 2016 году внедрено в производство около 50 видов новых и модернизированных машин.

Также руководитель аграрного Министерства обратил внимание присутствующих на необходимость расширения перечня малой техники для фермеров, которые из года в год увеличивают спрос на машины и принадлежности для сельского хозяйства.

Как сообщалось ранее, в Бюджетном кодексе Украины установлено, что в 2017-2021 годах ежегодный объем средств Государственного бюджета Украины, которые направляются на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, составляет не менее 1 процента выпуска продукции в сельском хозяйстве. При этом 20 процентов такой поддержки используется сельскохозяйственными товаропроизводителями для закупки технических средств.

По бюджетной программе "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей" в 2017 году предусмотрено 550 млн. грн. на техническое переоснащение АПК, повышение покупательной способности сельскохозяйственных товаропроизводителей путем удешевления сложной сельскохозяйственной техники, компенсации кредитных ставок банков, привлеченных для приобретения технических средств.

Инф. Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.