Кутовой: США готовы вести переговоры относительно органической пшеницы

31.01.2017, 15:07

Соединенные Штаты Америки готовы вести переговоры о поставках органической пшеницы на свои рынки. Об этом в интервью телеканалу "Эспрессо" сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой.

"США в вопросах продовольственной безопасности очень зарегулированы. Трудно выходить на их рынок с новой продукцией. Но что касается органической пшеницы, они готовы вести переговоры, потому что это мировой тренд. В мире земли под органические продукты нужно очень долго готовить. А в Украине земли не такие загрязненные", - сказал министр.

Также Тарас Кутовой отметил, что перспективы органического рынка в Украине очень велики, поскольку сейчас государство, имея треть мировых черноземов, экспортирует органики на 17 млн. евро. В то время как мировой объем органического рынка - $100 млрд.

"80% органической продукции из Украины экспортируется. Мировой объем органического рынка - $100 млрд. Украина, имея треть мировых черноземов, экспортирует на 17 млн. евро. Эта цифра мала еще и потому, что мы экспортируем не переработанную органическую продукцию. Необходимо экспортировать продукцию с добавленной стоимостью", - сказал Тарас Кутовой.

Инф. Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.