31.01.2017, 15:18

Государственная поддержка малых и средних фермеров может позволить увеличить производство на 10 млн. тонн в год. Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой.

"Мы пытаемся декларировать, что именно фермеры, малые и средние агрокомпании, должны доминировать в государственной поддержке. Если благодаря государственной поддержке фермеры выйдут на уровень урожайности крупных холдингов, то мы прогнозируем увеличение производства на 10 млн. тонн в год", - сказал Тарас Кутовой.

По его словам, в прошлом году собрано 66 млн. тонн урожая зерновых, что является успешным показателем. Это почти на 6 млн. тонн больше, чем в 2015 году.

Также глава Минагрополитики выразил видение, в каком именно секторе будут иметь успех малые и средние фермеры.

"Фермер не может конкурировать с крупным холдингом по всем известным причинам - у крупных игроков есть мощная широкозахватная техника, современные технологии. Фермер может быть успешным в нишевых культурах, в органическом производстве. Это тот сектор, которым не будут заниматься крупные компании. То есть это те направления, которые являются рентабельными именно для малых фермеров и которые мы развиваем в Министерстве", - сообщил Тарас Кутовой.

Инф. Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.