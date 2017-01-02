Пограничники задержали россиянина, подозреваемого в терроризме

02.01.2017, 13:59

Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" задержали гражданина России, который был в международном розыске по подозрению в причастности к терроризму, передает Государственная пограничная служба.

По ее данным, пассажир летел рейсом "Стамбул-Киев". Задержание прошло в аэропорту "Борисполь" вечером 31 декабря.

35-летний гражданин Российской Федерации с мая 2014 разыскивался в рамках проведения мероприятий по поиску преступников по линии Интерпола для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с участием в террористической группировке.

Задержанный передан в установленном порядке подразделению Национальной полиции, проводятся мероприятия согласно действующему законодательству. Об этом сообщают "Факты и комментарии".