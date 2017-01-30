В Стамбуле совершено вооруженное нападение на ресторан

30.01.2017, 16:25

Неизвестный совершил вооруженное нападение на ресторан в Стамбуле.

По неподтвержденной информации, в результате случившегося есть как минимум один погибший. Журналисты газеты Hurriyet также утверждают, что не менее двух человек получили ранения.

Телеканал NTV сообщает, что нападавшего удалось задержать. Hurriyet сообщает, что при задержании тот был ранен и скончался по дороге в больницу.

Официально это не подтверждено. Какие-либо подробности случившегося пока также не сообщаются. Об этом сообщает ВВС.