Трем фигурантам дела Объединенной горно-химической компании присудили почти 200 миллионов залога

29.01.2017, 12:04

Исполняющему обязанности председателя правления предприятия присудили 100 миллионов гривень залога, экс-заместителю директора дочернего предприятия - 80 миллионов и начальнику отдела продаж - 5 миллионов.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Исполняющему обязанности председателя правления ПАО "Объединенная горно- химическая компания" судья Соломенского районного суда Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 100 миллионов гривень.

Аналогичную меру пресечения избрали и остальным подозреваемым по делу "ОГХК". В частности, как альтернативу содержанию под стражей судом определены размеры залогов: 80 миллионов гривень для экс-заместителя директора ГП "ОГХК" (впоследствии преобразовано в ЗАО "ОГХК"), 5 миллионов гривень - для начальника отдела продаж и маркетинга ПАО "ОГХК".

Как сообщал УНИАН, 25 января детективы бюро вручили и.о. председателя правления ПАО "Объединенная горно-химическая компания" (100% принадлежит государству) уведомление о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.3. ст.27, ч.3 ст.28 ("Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору), ч.2 ст. 364 ("Злоупотребление властью или служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия") Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемый вместе с еще двумя людьми (начальником отдела продаж и маркетинга ПАО "ОГХК" и экс-заместителем директора) задержан в Киеве в этот же день.

26 января детективы НАБУ задержали четвертого участника этой коррупционной схемы, из-за которого ПАО "Объединенная горно-химическая компания" понесло убытки на сумму свыше 300 млн грн.

Как установили детективы бюро, в 2014 году задержанные вместе с другими лицами, в том числе гражданами других государств) создали группу для получения неправомерной выгоды в интересах иностранных компаний, которые, в свою очередь, связаны с должностными лицами "ОГХК").

Схема сводилась к реализации по заниженным ценам титановой продукции, используемой в авиационной и химических отраслях, частным компаниям- посредникам, зарегистрированным в Австрии и Латвии, и связанными со служебным лицам ГП "ОГХК".

В дальнейшем эти компании-посредники перепродавали купленную в "ОГХК" титановую продукцию по рыночным ценам международным компаниям, которые используют такую продукцию в собственном цикле производства. Разница в стоимости поступала на счета компаний-посредников и под видом оплаты за предоставленные транспортные услуги выводилась на счета других компаний, подконтрольных должностным лицам ГП "ОГХК". Об этом сообщает УНИАН.