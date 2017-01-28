В Киеве ограбили народную артистку Украины Наталью Шелепницкую

28.01.2017, 17:16

В Киеве 27 января было совершено нападение на оперную певицу и народную артистку Украины Наталью Шелепницкую. Инцидент произошел в районе Осокорков. Об этом рассказала сама потерпевшая в комментарии ТСН.

Шелепницкой подрезали колесо возле торгового центра "Аркадия". Она была вынуждена остановиться на обочине возле заправки, где на нее напал неизвестный, выбив стекло и украв сумку.

"Позвонила мужу, и в этот миг с криком преступник выбивает боковое стекло, хватает сумку и убегает. Стекло посыпалось на меня, я была напугана настолько, что не сразу поняла, что происходит", - рассказала она.

Лицо нападавшего женщина не видела. По ее словам, он был весь в черном. После нападения неизвестный сел в машину, которая его ждала, и скрылся с места происшествия. Это зафиксировали камеры наблюдения.

В сумке пострадавшей находились деньги, документы, ключи от машины и квартиры, диск с собственными записями. Об этом сообщает Корреспондент.net.