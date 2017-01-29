Столичного чиновника обвиняют в растрате 300 тысяч гривен

29.01.2017, 13:05

Руководителя киевского коммунального предприятия обвиняют в растрате 300 тыс грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Отмечается, что Киевская местная прокуратура No 1 направила в суд обвинительный акт в отношении руководителя коммунального предприятия "Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них "Магистраль" по подозрению в растрате бюджетных средств.

Чиновник обвиняется в закупке для предприятия горюче-смазочных материалов по завышенным ценам в интересах третьих лиц, в результате чего госбюджету был нанесен ущерб в размере более 300 тыс грн.

Обвинительный акт по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в крупных размерах) УК Украины направлено в Голосеевский районный суд. Чиновнику грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

27 января в прокуратуре Киева сообщили, что должностные лица Национальной академии наук Украины подозреваются в присвоении более 500 тыс грн государственных средств. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.