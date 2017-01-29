Незаконная добыча янтаря: в Ровенской области расследуют убийство

29.01.2017, 12:22

Вчера, 28 января, в Ровенской области сотрудники полиции задержали подозреваемых в убийстве 54-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Сообщение о ранении мужчины в селе Люхча Сарненского района поступило в полицию днем, около 14:20. Правоохранители были отправлены на место происшествия.

Получивший ранение мужчина скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу. Злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле белого цвета марки Chevrolet.

Через несколько часов возле Ровно сотрудники полиции задержали этот автомобиль, в котором находилось пятеро человек.

Некоторые из мужчин пытались скрыться от правоохранителей, однако были задержаны. В ходе осмотра авто полицейские обнаружили явные следы уголовного преступления.

Четверо из подозреваемых задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, с ними работает следователь. Открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

Сегодня, 29 января, в эфире канала 112 Украина пресс-секретарь полиции Ровенской области Ольга Олейник сообщила, что правоохранители рассматривают несколько версий преступления, в том числе и связанную с незаконной добычей в регионе янтаря. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.