На Волыни полицейские задержали вооруженных грабителей банка

28.01.2017, 17:18

Двое злоумышленников пытались ограбить банк, а увидев полицейских, начали стрелять по ним. Правоохранители применили табельное оружие. Раненых правонарушителей доставили в больницу. Никто из сотрудников полиции не пострадал. Открыто уголовное производство за совершение разбоя.

В 5:00 утра на пульт центра технической охраны управления полиции охраны в Волынской области поступил сигнал "Тревога" из отделения одного из банков на бульваре Дружбы народов в Луцке.

За несколько минут на место прибыл экипаж группы задержания УПО.

Правоохранители заметили, что в тамбуре банка находятся двое мужчин в масках.

При попытке задержания злоумышленников те начали стрелять по полицейским и угрожали взорвать гранату, как оказалось впоследствии - не боевую.

Для задержания злоумышленников сотрудники Управления полиции охраны пришлось применить табельное огнестрельное оружие. Задержанные получили ранения ног и под охраной доставлены в больницу. Никто из правоохранителей не пострадал.

Задержанными оказались 19-летний и 22-летний жители Луцкого района. К слову, один из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Как выяснилось, злоумышленники повредили банкомат, находящийся в тамбуре отделения банка, и пытались похитить из него деньги.

По данному факту следователи Луцкого отделения полиции начали уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от семи до двенадцати лет лишения свободы, с конфискацией имущества. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, что 11 января на Волыни полицейские со стрельбой задержали двух разбойников.

Инф. Сектора коммуникации полиции Волынской области.