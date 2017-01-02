В полиции прокомментировали стрельбу с участием Пашинского

02.01.2017, 14:02

Полиция расследует нападение на народного депутата Украины Сергея Пашинского по фракции "Народный фронт" в преддверии Нового года как хулиганство.

Об этом сообщил спикер полиции Киевской области Николай Жукович в эфире телеканала "112 Украина".

Спикер также подчеркнул, что Пашинский применил зарегистрированное оружие.

В то же время народный депутат Украины Сергей Каплин из фракции "БПП" обнародовал в Facebook свое обращение к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко по поводу расследования этой ситуации.

"Требуем немедленно расследовать это дело. Охота депутатов на простых людей недопустима в европейской стране", - подчеркнул Каплин.

Непосредственно в обращении он просит провести проверку "правомерности применения народным депутатом Пашинским огнестрельного оружия", а также проверить правомерность владения им этим оружием, "соблюдение установленных норм ее сохранения и эксплуатации".

Каплин просит провести необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств ситуации, в частности, установить факт выполнения или не выполнения Пашинским предупредительного выстрела в воздух.

В Киевской области произошел инцидент между депутатом Пашинским и жителем Васильковского района, в результате которого Пашинский применил огнестрельное оружие.

Об этом сообщил сам депутат на своей странице Facebook, соответствующее сообщение есть и на сайте полиции.

По его словам, он вышел из автомобиля, чтобы сказать людям, которые были рядом с машиной, что они подвергают опасности других водителей, фактически перегородив дорогу в темное время суток.

"Просьба хотя бы включить аварийку неожиданно очень разозлила одного из мужчин рядом с машиной, как оказалось, очень нетрезвого. Он набросился на меня с бутылкой в руке и угрозами убить нас. У меня был пистолет, сделал предупредительный выстрел в воздух. Нападавшего это не остановило, он сильно ударил меня бутылкой по голове, я упал на землю. Мне удалось остановить обидчика, лишь, когда я лежал, выстрелил ему в ногу", - рассказал Пашинский.

По его словам, он сам чувствует себя хорошо, а нападающий находится в больнице: "Я почти в норме. Нападавший в больнице приходит в себя. Полиция разбирается, что это было". Об этом сообщает УНИАН.