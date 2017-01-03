За минувшие сутки в зоне АТО среди украинских военнослужащих боевых потерь нет

03.01.2017, 13:54

На Луганском направлении боевики устроили две вооруженные провокации вблизи Новозвановки и еще две у села Лобачево. Также нарушение перемирия зафиксированы в районе Новоалександровки и Станицы Луганской. Как рассказал сегодня, 3 января, на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, тяжелое вооружение не применялось. Каждая провокация длилась не более 10 минут.

На Донецком направлении боевики открыли огонь из 82-мм минометов на Светлодарской дуге, выпустив 16 мин по украинским позициям у поселка Луганское. В остальных "горячих точках" - а это Авдеевка и горловский периметр - враг стрелял из стрелкового оружия и гранатометов.

На Мариупольском направлении вражеские минометы были задействованы в двух местах - район Водяного и Широкино. Всего боевики выпустили 30 мин. На этот участок пришлись 2/3 обстрелов и вражеских провокаций в сутки. Также неспокойно было вблизи Талаковки, Павлополя и села Гнутово.

За минувшие сутки в результате боевых действий ни один из украинских военнослужащих не погиб и не получил ранения.

По информации ГУР МОУ, новогодние праздники нанесли сильный удар по дисциплине российско-оккупационных войск. В частности, боевики и российские военнослужащие так называемого "6-го отдельного мотострелкового полка" в Кадеевке и "7-й бригады" в Брянке Луганской области массово покидали позиции в новогоднюю ночь, употребляли спиртные напитки и устраивали бесчинства на оккупированных территориях. Кроме этого, вчера боевик из так называемой "100-й бригады" (Донецк) подорвал гранату, в результате чего получили ранения гражданские. Это произошло в результате бытового спора, а сам боевик был пьян.

СБУ обнаружила два тайника с оружием в районе проведения АТО. Из схронов вблизи сел Водяное на Донетчине и Сизое на Луганщине изъяли артиллерийский снаряд калибра 100 мм, минометную мину, шесть гранатометным выстрелов, 19 гранат и более семи тысяч патронов различного калибра.

Инф. Информационно-аналитического центра СНБО Украины.