СМИ: Авианосец "Адмирала Кузнецова" уже в январе может вернуться в Россию

03.01.2017, 15:02

Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" и тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", выполняющие боевые задачи в Средиземном море, уже в январе могут взять курс на Североморск - военно-морскую базу Северного флота России. Об этом сообщило сегодня, 3 января, агентство "Интерфакс" со ссылкой на неназванный информированный источник.

"Ожидается, в январе "Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий" завершат дальний поход и пойдут к родным берегам", - рассказал собеседник агентства.

Авианосец "Адмирал Кузнецов" - крупнейший корабль ВМФ России. Его длина - 306 метров. На судне постоянно возникали технические проблемы. В последний раз оно находилось на ремонте в 2015 году, а по возвращении из Средиземного моря снова уйдет на ремонт с модернизацией. Палубная авиация с этого корабля должна была совершать боевые вылеты с октября 2016 по январь 2017 года. Об этом сообщает Deutsche Welle.