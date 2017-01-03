Правительство Украины передало Госпогранслужбе лечебное учреждение в Львовской области

03.01.2017, 16:03

Социальное обеспечение сотрудников Государственной пограничной службы было и остается одной из приоритетных задач для пограничного ведомства.

Важным направлением этой работы является целевая наработанная ведомственная система медицинского обеспечения. В течение прошлого года бесперебойно работали все медицинские учреждения Госпогранслужбы. В госпиталях ведомства стационарно пролечено около 10 тысяч человек, среди которых не только военнослужащие, служащие, но и члены их семей, пенсионеры и ветераны службы.

Сейчас продолжается строительство и оснащение госпиталя в Харькове.

Благодаря поддержке Правительства решается вопрос о передаче Госпогранслужбе нескольких лечебно-оздоровительных учреждений. В частности, накануне нового года, 28 декабря, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал распоряжение N 1062-р Кабинета Министров Украины "О передаче недвижимого имущества в пгт Немиров в сферу управления Администрации Государственной пограничной службы". Ныне санаторий переходит на баланс и содержание пограничного ведомства. Это медучреждение даст возможность значительно усилить систему медицинского обеспечения, улучшит условия реабилитации участников АТО и расширит возможности санитарно-курортного обеспечения пограничников, членов их семей и ветеранов.

Кроме того, для обеспечения надлежащего обслуживания постоянно проводится работа по оснащению медицинских учреждений современным оборудованием. Современное диагностическое оборудование значительно улучшило качество обследования персонала, членов семей и ветеранов. В том числе такое оборудование поступало и от зарубежных партнеров. Так, только в прошлом году Центральный клинический госпиталь получил от немецких коллег два реанимобиля, еще один поступил от польских медиков госпиталю во Львове.

Также от Правительства Японии поступило высокотехнологичное медоборудование стоимостью свыше 1 млн долларов США, а Правительством Канады закуплены система ультразвуковой диагностики, рентген-установка и 1 тысяча аптечек разных типов.

Чтобы обеспечить и улучшить медицинское обслуживание персонала Госпогранслужбы в 2017 году, работа в этом направлении и в дальнейшем будет продолжаться.

Инф. Государственной пограничной службы Украины.