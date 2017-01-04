Власти Турции заявили, личность стамбульского террориста установлена

04.01.2017, 11:13

Министр иностранных дел Турции заявил, что личность террориста, открывшего стрельбу в стамбульском ночном клубе, установлена. Его имя еще не обнародовано.

Властям Турции удалось установить личность террориста, который в новогоднюю ночь устроил бойню в ночном клубе в Стамбуле. Об этом заявил сегодня, 4 января, министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу в интервью турецкому государственному агентству Anadolu.

Оглашать имя преступника министр не стал. Его розыск продолжается.

Тем временем в Турции продолжаются задержания в связи с расследованием стамбульского теракта. В городе Измир были задержаны 27 подозреваемых. Общее число задержанных составило уже 43 человек.

В ночь на 1 января неизвестный мужчина открыл огонь у входа в популярный ночной клуб в Стамбуле, застрелив полицейского, а затем продолжил беспорядочную стрельбу внутри помещения. В результате нападения 39 человек погибли и 65 были ранены. Об этом сообщает Deutsche Welle.