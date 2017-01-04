Суд разрешил арестовать беглого олигарха Курченко

04.01.2017, 13:19

Следственный судья Печерского районного суда Киева удовлетворил ходатайство прокуроров о взятии под стражу беглого олигарха Сергея Курченко. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.

"03.01.2017 повторное ходатайство Генеральной прокуратуры Украины об избрании ему (Курченко) меры пресечения - содержания под стражей следственным судьей Печерского районного суда г. Киева удовлетворено, о чем вынесено соответствующее постановление", - написала она.

Сарган добавила, что в настоящее время продолжаются мероприятия по осуществлению международного розыска Курченко и привлечения его к уголовной ответственности.

Пресс-секретарь Луценко напомнила, что Генеральной прокуратурой Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Курченко в создании и обеспечении деятельности преступной организации, завладении чужим имуществом, а именно денежными средствами государственных и банковских учреждений, государственных предприятий топливно-энергетического сектора экономики в особо крупных размерах, легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, организации фиктивного предпринимательства, что причинило крупный материальный ущерб.

Вызванные преступной организацией убытки, активным участником которой является Курченко, достигают более 7 млрд. грн. По соответствующим фактам ему сообщено о подозрении.

С марта 2014 года Курченко находится в международном розыске. Об этом сообщает Эсспресо TV.